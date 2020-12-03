Американские морпехи получили первую эскадрилью истребителей-невидимок F-35C

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3 декабря 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Представители 3-го авиакрыла (авиаполка) Корпуса морской пехоты (КМП) США объявили, что первая авианосная эскадрилья КМП, полностью оснащена ударными самолетами пятого поколения F-35C Lightning II, которые прошли все необходимые испытания, получили соответствующие сертификаты и готовы к размещению на авианосцах. Об этом сообщает портал USNI news.

Одна ударная эскадрилья морских истребителей (VMFA) 314 (первая эскадрилья морской пехоты) пересела на многофункциональные самолеты пятого поколения F-35C Joint Strike Fighter, пришедшие на замену старым F / A-18A / C Hornet. Это авиационное подразделение входит в состав отряда «Черные рыцари», базирующегося на авиабазе морской пехоты Мирамар в Сан-Диего, Калифорния.

Подполковник Дункан Френч руководитель VMFA-314 сказал: «Уникальные возможности F-35C по сравнению с F-35B и унаследованными самолетами обеспечивают корпусу морской пехоты дополнительное увеличение боевой проекции и возможность действовать с авианосцев ВМС США».

Значительная задержка в постановке F-35C на вооружение связанна с непредвиденными трудностями, с которыми встретились американские инженеры при доводке данных истребителей до требуемого технического и боевого уровня. Напоминаем, что F-35C является палубной версией «истребителя объединенного удара» пятого поколения Lightning II.