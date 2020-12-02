В Калининградской области в 2021 году будет сформирована новая мотострелковая дивизия
2 декабря 2020, 20:50[ «Аргументы Недели» ]
Новая мотострелковая дивизия будет сформирована в Калининградской области в 2021 году и организационно войдёт в состав 11-го армейского корпуса береговых и сухопутных войск Балтийского флота. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах Калининграда области.
«Предусмотрены организационно-штатные мероприятия, после выполнения которых на Западе России будет сформирована новая мотострелковая дивизия в составе 11-го АК», — заявил военный источник. В состав этого соединения сведут уже существующие войсковые формирования: отдельный мотострелковый полк, отдельный танковый полк, отдельная мотострелковая бригада. Кроме того, дивизия получит вновь сформированный артиллерийский полк и новую тыловую структуру.
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