Американский самолет F-35A получит новую ракету для борьбы с ЗРК С-500 и С-400

Аргументы Недели → Армия 13+

2 декабря 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

В США разработана новая ракета AGM-88G AARGM-ER класса «воздух-поверхность» с функциями РЭБ, для надежного подавления современных и перспективных систем ПВО противника истребителями F-35A перед атаками бомбардировщиков. Об этом говорится в статье Джона Келлера, главного редактора журнала Military & Aerospace Electronics Magazine.

На прошлой неделе представители ВВС объявили о заключении контракта на 9,3 млн долл с крупным производителем вооружений корпорацией Lockheed Martin Corp, во время брифинга, проходившего на авиабазе Эглин, штат Флорида. AGM-88G AARGM-ER — это новая усовершенствованная ракета для уничтожения радаров, разработанная для того, чтобы американские реактивные истребители-бомбардировщики пятого поколения могли подавлять средства ПВО противника перед атаками бомбардировщиков.

Установка AARGM-ER на версию F-35 для ВВС означает интеграцию этого самолета с истребителем-бомбардировщиком морского базирования EA-18G Growler для выполнения задач по уничтожению радаров ПВО. По сути, AARGM-ER — это глубокая модернизация высокоскоростной противорадиационной ракеты с увеличенной дальностью действия (HARM) AGM-88E, которой оснащаются палубные истребители-бомбардировщики ВМС. HARM в свое время заменила противорадиационную ракету AGM-45 Shrike, которая находилась на вооружении с 1965 по 1992 год.

У AARGM-ER новые ракетный двигатель и хвостовое оперение для увеличения дальности полета, но, пока сохраняются те же, что у AARGM-88E датчики и электроника, которые модернизируются в рамках отдельного проекта. После обновления электроники AARGM получит улучшенную обработку сигналов и расширенный частотный охват, увеличенный диапазон обнаружения и поле зрения по сравнению с более ранними версиями системы HARM. Эта ракета также имеет систему точного глобального позиционирования (GPS) / инерциальную навигационную систему (INS) и сетецентрическую связь. Она также имеет контроль зоны поражения ракет для предотвращения сопутствующего ущерба с помощью тесно связанной цифровой системы GPS / INS с базой данных о высотах местности, а также отключение противоизлучателя с помощью активного наведения терминала миллиметрового радиолокатора. Планируется, что AARGM-ER начнет поступать в боевые эскадрильи ВВС, КПМ и ВМС США, и в ВВС Италии в 2023 году.

Против какого неприятеля задуман этот боеприпас долго гадать не надо. Сейчас самыми совершенными зенитными ракетными системами считаются российские ЗРК С-300В4, ЗРК С-400 «Триумф» и в ближайшей перспективе появится С-500 «Прометей». Именно на них США открыли охоту и создают соответствующее высокотехнологичное вооружение с функциями радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что система РЭБ, размещенная на AARGM-ER, будет глушить РЛС российских зенитных систем, что должно позволить американским ракетам беспрепятственного атаковать российские же комплексы ПВО. Можно сказать что Россия, КНР и США (а равно с ними и другие) вольно или невольно ввязались в гонку вооружений, но в настоящее время ее правильнее было бы назвать гонкой развития передовых военных технологий.