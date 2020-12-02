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В феврале следующего года китайский роботизированный вездеход будет доставлен на Марс

, 17:47 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В феврале следующего года китайский роботизированный вездеход будет доставлен на Марс
Фото: соцсети

КНР произведет высадку роботизированного вездехода на Марс, этот аппарат уже находится в пути к красной планете. Кроме того, Поднебесная в ускоренном темпе разрабатывает многоразовый космический корабль, предназначенный для освоения Луны. Во вторник китайский зонд приземлился во вторник на видимой стороне Луны, в море Штормов. Китайский космический челнок готов к испытаниям. Об этом сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Китай на поколение отстает от Соединенных Штатов и России, но его секретная военная программа быстро развивается. На подъеме и космическая отрасль КНР, руководство КПК стремиться вывести Поднебесную на передовые позиции в освоении космических технологий. По мнению астробиолога и геолога из Оклендского университета Кэтлин Кэмпбелл ближайшее десятилетие будет «весьма критическим» для освоения космоса. Возможно, что человечеству удастся совершить первые полеты в дальний космос, или, хотя бы, подготовиться к ним. В 2003 году Китай стал третьей страной, запустившей космонавта на орбиту самостоятельно, спустя четыре десятилетия после Советского Союза и Соединенных Штатов. Его первая временная орбитальная лаборатория была запущена в 2011 году, а вторая - в 2016 году.

Планируется, что после 2022 года будет запущена постоянная китайская космическая станция. Высадку человека на Луну в КНР запланирован на 2024 год или позже. Для этого ведется разработка Космического корабля самолет Пекина будет китайской версией американского космического корабля – аналога американских пилотируемых челноков (или советского «Бурана»). Первый образец китайского космического челнока уже готов к испытаниям. Китай уже создал свою спутниковую группировку, в том числе и систему навигации Beidou, обеспечив себе независимость от американской GPS. Конкуренцию Китаю составляют Япония и Индия, которые уже отправили на Марс свои собственные зонды.

В феврале следующего года китайский роботизированный вездеход будет доставлен на Марс

Пекин стремится идти на опережение и активно участвует к гонке по исследованию Марса, а его зонд Tianwen-1, запущенный в июле с роботом-вездеходом для поиска признаков воды, должен завершить свое путешествие протяженностью около 470 млн км в феврале. Перспективные планы КНР предусматривают создание в какой-то момент базы для лунных исследований.

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