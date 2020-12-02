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Российские миротворцы обезвредили в Карабахе более 1100 взрывоопасных предметов

, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Российские миротворцы обезвредили в Карабахе более 1100 взрывоопасных предметов
фото: соцсети

Российским контингентом миротворческих сил продолжается круглосуточный мониторинг обстановки на территории Нагорного Карабаха. Для получения объективных данных обстановки на всех наблюдательных постах установлены и функционируют мобильные комплексы видеотрансляции и комплекты ЗВКС. Обстановка также контролируется с помощью БПЛА «Орлан-10». Сообщил глава ДМИК МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

В Нагорный Карабах с территории Армении продолжают возвращаться мирные жители. За сутки вернулись еще 1168 человек. В места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись уже более 27 тысяч беженцев.
Военнослужащие российских миротворческих сил продолжают очистку от взрывоопасных предметов районов города Степанакерт и участка вдоль линии электропередач на направлении Шуша – Лысогорский.

За сутки очищено более четырех гектаров территории, один километр дорог, обнаружено и уничтожено 17 взрывоопасных предметов.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 38 гектаров местности, более 12 километров дорог, проверено 117 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено более 1100 взрывоопасных предметов.

При содействии российских миротворцев в Нагорном Карабахе продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За сутки восстановлено более 1,8 километров линий связи, 1,5 километра газопровода, более 1,7 километра линий электропередач, семь опор ЛЭП и четыре трансформаторных подстанции.

Военными врачами медицинского отряда специального назначения Минобороны России оказана квалифицированная медицинская помощь еще 54 жителям Степанакерта, в том числе 8 детям. При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен тел погибших.

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