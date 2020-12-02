Российский тяжелый ударный беспилотник совершил полеты с боевой нагрузкой

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2 декабря 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На полигоне Ашулук прошли испытательные полеты тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник» с боевой нагрузкой в виде имитатора авиаракет класса «воздух – воздух», сообщило издание «РИА Новости», ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В ходе испытаний оценивалось «сопряжение бортового радиоэлектронного оборудования беспилотника с системами наведения ракет и ведущим самолетом».

На «Охотнике» были подвешены имитаторы ракет с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

Источник сообщил, что «имитаторы имеют корпус и всю электронную начинку соответствующей ракеты, однако лишены двигателя и боевой части».

Тяжелый БПЛА «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность, скорее всего он будет в первую очередь предназначен для завоевания господства в воздухе, во всяком случае пока именно в этом направлении ведутся его испытания. Но, задача по ведению воздушного боя не очень актуальна в войнах будущего, так считает подавляющая часть экспертов. Возможно, в дальнейшем, будут отрабатываться удары по наземным целям с этого аппарата, поскольку именно такое применение тяжелых ударных дронов сейчас смотрится оптимальным.