ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Российский тяжелый ударный беспилотник совершил полеты с боевой нагрузкой

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Российский тяжелый ударный беспилотник совершил полеты с боевой нагрузкой
Фото: соцсети

На полигоне Ашулук прошли испытательные полеты тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник» с боевой нагрузкой в виде имитатора авиаракет класса «воздух – воздух», сообщило издание «РИА Новости», ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В ходе испытаний оценивалось «сопряжение бортового радиоэлектронного оборудования беспилотника с системами наведения ракет и ведущим самолетом».

На «Охотнике» были подвешены имитаторы ракет с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.
Источник сообщил, что «имитаторы имеют корпус и всю электронную начинку соответствующей ракеты, однако лишены двигателя и боевой части».

Тяжелый БПЛА «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность, скорее всего он будет в первую очередь предназначен для завоевания господства в воздухе, во всяком случае пока именно в этом направлении ведутся его испытания. Но, задача по ведению воздушного боя не очень актуальна в войнах будущего, так считает подавляющая часть экспертов. Возможно, в дальнейшем, будут отрабатываться удары по наземным целям с этого аппарата, поскольку именно такое применение тяжелых ударных дронов сейчас смотрится оптимальным.

ША

В мире

Военкор Коц: по данным разведки ДНР, армия Украины завершит подготовку к наступлению в Донбассе к началу февраля

Стало известно, когда завершится подготовка армии Украины к нападению на ДНР и ЛНР

Согласно сведениям разведки ДНР, подготовка украинской армии к наступлению на республики Донбасса закончится к началу февраля следующего года. Об этом написал российский военный корреспондент Александр Коц.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью