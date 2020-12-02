Эксперты говорят о возможном окончательном уходе Казахстана под влияние Турции и разрыве отношений с Россией

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2 декабря 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Наблюдается, в последнее время, заметное сближение Казахстана с Турцией. В военном отношении - особенно. В турецких ВУЗах идет подготовка офицеров для Вооруженных сил Республики Казахстан (РК). По данным портала «Русская весна» Нурсултан помог подготовить турецких военных к действиям в Нагорном Карабахе, для чего предоставил свои учебные центры и места в Национальном университете обороны, речь идет не только о командном составе. ТК «Военное обозрение» сообщает о намерении РК купить у Турции партию дальних беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB3, такую услугу Анкара может предоставить только надежному союзнику.

Вооруженные силы Казахстана являются самыми мощными в Среднеазиатском регионе, такой друг по соседству – хорошее подспорье. Но если этот друг превратится во врага, он может создать серьезные проблемы. Напоминаем, что протяженность российской-казахстанской сухопутной границы — 7 512,8 км, а у нас есть еще и морская общая граница на Каспии.

По данным новостного агентства KAZINFORM Казахстан ежегодно направляет на обучение в Турцию более 30 военнослужащих, расход на себя берет принимающая сторона. Например, в 2019 году на обучении в турецких военно-учебных заведениях находилось 34 слушателя, 20 из них, это курсанты, проходящие подготовку для получения первого офицерского звания, 14 офицеров обучаются в военных академиях. По данным информационного агентства REGNUM в настоящее время в Турции прошли учебу 200 казахстанских офицеров. Более того, портал «Русская Весна» сообщает, что Турция направляла в Казахстан обучаться своих офицеров, которые имеют максимальную схожесть с славянской внешностью, для подготовки к боевым действиям на территории Средней Азии и Закавказья. В частности, в РК велось обучения турецких военнослужащих для карабахской войны. На 2019 год 16 офицеров из Турции учились в казахстанском Национальном университете обороны.

В мировом рейтинге на текущий год ВС РК занимают 63 место (напоминаем, что они являются лидерами в Центрально-Азиатском регионе). По данным Минобороны РК, «трехлетний оборонный бюджет Казахстана (2020 - 2022 годов), составляет 961 млрд тенге (или 2,55 млрд долл.); На 2020 год приходится 331,9 млрд тенге, из них 313,6 млрд выделяется на содержание Вооруженных сил и 18,3 млрд - на развитие кадрового потенциала и медицинское обеспечение». Численность ВС РК составляет 132 тыс. человек. На вооружении ВС РК: 76 истребителей, 39 штурмовиков, 18 военно-транспортных самолета, 18 учебно-транспортных самолетов, а также 71 ударно-траннспортнных и 18 ударных вертолетов; 650 танков, 800 бронемашин, 300 единиц ствольной артиллерии и 100 реактивных систем залпового огня. В боевом составе Каспийской эскадры ВМС РК - 14 патрульных кораблей, 2 минных тральщика и суда обеспечения, и обслуживания.

На усиление воздушной составляющей ВС Казахстана планируется закупить партию новейших турецких беспилотников Bayraktar Akinci (Байрактар Акинджи). Данный летательный аппарат оснащен двумя украинскими турбовинтовыми двигателями АИ-450С (мощностью 450 л.с. каждый), имеет длину 12,5 м; размах крыльев 20,6 м; способен нести боевую нагрузку 1350 кг (внутри фюзеляжа 450 кг и на внешних подвесках – 900 кг). Максимальная длительность полета данного БПЛА - 24 часа, его практический потолок - 12 192 м. Сами турки называют эту птичку аналогом американского разведывательно-ударного дрона MQ-9 Reaper. Сколько таких машин закупит Казахстан не известно. Решение на их приобретение выглядит целесообразным по нескольким причинам. Во-первых, БПЛПА семейства Bayraktar неплохо себя зарекомендовали в военных действиях в Нагорном Карабахе и в Сирии. Во-вторых, они сами, их обслуживание - дешевле, чем те же показатели у пилотируемого штурмовика. В-третьих, при их боевом применении нет риска потерять пилота, на чью подготовку тратятся долгие годы и большие средства.

Вернемся к ВС РК. Они структурно делятся на четыре региональных командования: «Астана» (штаб в Караганде), «Восток» (штаб в Семипалатинске), «Запад» (штаб в Атырау), «Юг» (штаб в Таразе). Минобороны РК от Советского Союза достались многочисленные полигоны, 5 баз хранения военной техники по мобилизационной программе (три подземные хранилища боевой техники №5202, №5203, №5204 сооруженные при советской власти на случай ядерной войны под Семипалатинском, Усть-Каменогорском и Карагандой). Закупку вооружений Казахстан делает в Белоруссии, Франции, Испании, Израиле, Турции, США, Италии, ЮАР и Китае. Основным поставщиком вооружений и боеприпасов является Россия. В РФ недавно были приобретены зенитные ракетные комплексы «Бук», Су-30СМ, ударные вертолеты Ми-35.