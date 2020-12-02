Бывший турецкий разведчик рассказал о снабжении сирийских исламистов Анкарой и Катаром

Аргументы Недели → Армия 13+

2 декабря 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Бывший офицер турецкой военной разведки подтвердил, что режим Реджепа Тайипа Эрдогана причастен к поддержке финансами и оружием террористических организаций в Сирии, все делалось на деньги Катара. Он также рассказал, что турецкие правоохранители задержавшие в 2014 году грузовики с оружием, которые направлялись в Сирию, позже были арестованы. Об этом сообщило сирийское государственное новостное агентство «САНА», сославшись на турецкое издание Zaman.

Было опубликовано сообщение бывшего главы службы разведки в Анкаре полковника Эрдала Турны, размещенное в Twitter, в котором сказано, что инцидент с грузовиками, арестованными перед въездом на сирийскую территорию, был не первым и не последним. Этот транспорт принадлежал турецкой разведке и на нем нелегально переправлялось оружие в Сирию. Тогда СМИ хорошо растиражировали эту историю, чем немало насолили режиму Эрдогана. Турецкая газета Cumhuriyet опубликовала два видеоролика с колоннами турецких грузовиков, перевозивших оружие и амуницию, которые спецслужбы Эрдогана пытались передать террористам в Сирии 19 января 2014 года. Реакция властей была предельно жесткой. Все лица, распространившие эту информацию, были привлечены к ответственности за тиражирование фейков. Кроме того, были арестованы и осуждены жандармы, задержавшие транспорт, и служащие прокуратуры, начавшие расследование по факту контрабанды оружия.

Турна опубликовал свои комментарии в Twitter после заявлений бывшего офицера турецкого спецназа Бозкира Нури Гьохана, рассказавшего украинской прессе о своих связях с турецкой разведкой, занимавшейся переправкой оружия террористам в Сирию. Бывший разведчик сообщил, что «сначала было отправлено стрелковое оружие и боеприпасы, затем ручные ракетные комплексы, взрывчатка и запчасти к оружию». Он также рассказал, что деньги за оружие поступали из Катара в контейнерах, которые затем перевозились на военно-полевую базу жандармерии под тщательной охраной. Турна подтвердил, что в тюрьме находятся пять прокуроров и девять офицеров жандармерии, более 50 обвиняемых ожидают окончательного вердикта суда по делу о грузовиках разведки, направлявшихся в Сирию в 2014 году.