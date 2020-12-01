Представитель НАТО Кляйне заявила о подготовке плана действия для вступления в блок Украины

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1 декабря 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На круглом столе представителей НАТО и Украины, прошедшем в Киеве, было озвучено, что решение, принятое на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса и что План действий по их принятию в блок станет следующим шагом на этом пути остается в силе, но альянс ожидает, что Украина продолжит уделять внимание вопросам внутренних реформ, заявила руководитель Центра информации и документации НАТО Винета Кляйне. Сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина».

На круглом столе «Взаимоотношения между НАТО и Украиной в контексте устойчивого перемирия на Донбассе» (в Киеве) Кляйне заявила, что короткого пути к членству в НАТО нет. Что касается реформ, которым привержена Украина, очень важно, чтобы они реализовывались, проводились и приносили результаты. По сути, она сказала, что решение, принятое на саммите в Бухаресте, все еще существует, и НАТО ожидает, что Украина и дальше будет уделять внимание внутренним реформам, поскольку успешная реализация реформ - лучший способ двигаться дальше к членству.

Она также пояснила, что потребовалось десять лет очень тщательной и напряженной работы на ее родине, в Латвии, чтобы совершить реальные, регулярные реформы на пути к членству в альянсе.

Кляйне сказала, что предоставление плана действий для вступления в блок не предопределяет никаких решений о членстве в НАТО. Альянс поддерживает текущие реформы безопасности и обороны Украины. Очень важно, чтобы эти реформы проводились комплексно. Важно, что в ходе этого процесса принимаются во внимание все аспекты, такие как усиление мер по борьбе с коррупцией, демократический контроль и гражданский контроль над Вооруженными силами Украины и органами безопасности.