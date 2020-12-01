Минобороны Украины сделало свою первую военную закупку через снабженческую структуру НАТО

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1 декабря 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министерство обороны Украины впервые в истории осуществило закупку военной продукции без посредников через Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA), сообщила миссия Украины при НАТО. Сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина».

Начало приобретения военной продукции через снабженческую структуру НАТО, указывает на еще один серьезный шаг в сближении Украины и Североатлантического альянса.

«Поздравляем Министерство обороны Украины с независимым выходом на международные и конкурентные рынки. Завершилась первая в истории закупка Министерством обороны (Украины – ред.) товаров военного назначения без посредников через Агентство поддержки и закупок НАТО для нужд Вооруженных сил Украины», - такое сообщение разместила украинская миссия при НАТО в Twitter.