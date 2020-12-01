Турецкие войска обстреливают населенные пункты на севере Сирии

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1 декабря 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Турецкая артиллерия и поддерживаемые Анкарой исламисты продолжают обстрелы и нападения на населенные пункты на севере сирийской провинции Ар - Ракка. Об этом сообщает новостное агентство «САНА», ссылаясь на местные источники.

Войска Турции и поддерживаемые Анкарой силы вооруженной оппозиции обстреляли из артиллерийских орудий несколько деревень в окрестностях городка Айн-Иса, есть разрушения, о жертвах ничего не сообщается. Дамаск указывает, что мирное население постепенно уходит из данного района в безопасные места, число беженцев с каждым днем увеличивается.