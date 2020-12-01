В Турции прошли массовые аресты военнослужащих

Власти Турции выдали ордера на арест 82 своих военнослужащих под предлогом их связей с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого правящий режим обвиняет в попытке государственного переворота в стране в июле 2016 года. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Турецкие силы безопасности провели операцию по задержанию военнослужащих, охватившую 39 провинций, сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на источник в судебной структуре страны. Из 82 арестованных военных 70 находились на службе. 63 военных были захвачены силовым методом.
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