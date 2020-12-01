Представитель САР в ОЗХО заявил, что Сирия уничтожила свое химоружие, а США - нет

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1 декабря 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сирийская Арабская Республика выполнила все свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Дезинформация, распространяемая США и их западными союзниками с целью дискредитировать Сирию и ввести в заблуждение международное сообщество об истинных намерениях Дамаска, не повлияют на решимость и желание сирийского правительства продолжать выполнение своих международных обязательств. О выступлении постоянного представителя САР при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 25-й Конференции государств-участников Конвенции сообщает новостное агентство «САНА».

Постоянный представитель САР при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Бассам Ас-Саббаг в своем выступлении на 25-й Конференции государств-участников Конвенции о ЗХО заявил, что с тех пор, как Сирия в 2013 году присоединилась к Конвенции, она выполнила все свои обязательства и уничтожила свое химическое оружие и объекты его производства, несмотря на террористическую войну на своей территории на протяжении нескольких лет.

Ас-Саббаг указал, что действия Сирии ясно отражают степень ее стремления выполнить свои обязательства по Конвенции, в то время как другие страны-участницы этого соглашения, например США, которые давно к нему присоединились, до сих пор откладывают уничтожение своего огромного химического арсенала и объектов его производства, не соблюдая назначенных Исполнительным советом сроков.

Сирия указывает на необходимость серьезной работы для достижения Конвенцией глобального характера и настоятельно призывает ОЗХО удвоить усилия для скорейшего присоединения к нему Израиля с целью создания эффективной глобальной системы борьбы против химоружия. Сирия поддерживает идею освобождения Ближнего Востока от оружия массового уничтожения для достижения региональной безопасности и мира, которые не будут достигнуты, пока Израиль не присоединится ко всем международным соглашения по предотвращению распространения оружия массового поражения, в том числе к Конвенции о запрещении химоружия.

Сирия категорически отрицает информацию, что она использовала отравляющие вещества в качестве оружия в каком-либо сирийском селении или городе, а также подтверждает то, что она больше не обладает никаким химоружием с момента его уничтожения в 2014 году, что подтверждают доклады ОЗХО.

Сирия стремится к продолжению позитивного и конструктивного сотрудничества с Техническим секретариатом и различными группами организации, поддерживает диалог, к которому призвал генеральный директор секретариата Фернандо Ариас, несмотря на огромные трудности из-за пандемии COVID-19, и надеется на дальнейшее тесное сотрудничество с Техсекретариатом для решения всех оставшихся вопросов.

Ас-Саббаг выразил протест сирийской делегации по поводу того, что некоторые западные страны продолжают покрывать преступления террористических организаций и оправдывать их посягательства на суверенитет Сирии под мнимым предлогом применения химоружия, не ожидая итогов расследования специальной миссии. Представитель САР подчеркнул, что Запад выдвигает безосновательные обвинения, базирующиеся на сфабрикованных материалах и подозрительных образцах, которые представляются террористической группировкой «Белые каски» и распространяются на сайтах, не вызывающих доверия.

Фото: «Белые каски»

Сирия продолжает сотрудничать с Миссией по установлению фактов (применения или не применения ОВ), создав все необходимые условия для ее работы, и сожалеет, что Миссия не соблюдала положений Конвенции о запрещении химоружия. Сирия неоднократно выражала свою озабоченность по поводу методов работы Миссии и, что ее отчеты по расследованию фактов не являются профессиональными и не заслуживают доверия.

Ас-Саббаг призвал прекратить кампанию обвинений и подстрекательства против России, наладив с ней прозрачное и конструктивное сотрудничество в соответствии с положениями Конвенции. Сирия призывает к международному сотрудничеству, чтобы противостоять введению некоторыми странами ограничений на передачу мирных научных технологий развивающимся странам и навязыванию им незаконных односторонних санкций с целью помешать им добиться экономического и научного развития и использовать химию в мирных целях, что представляет собой явное нарушение положений Конвенции и международного права.