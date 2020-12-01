Назначен новый начальник Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге

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1 декабря 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Начальником Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в городе Санкт-Петербург назначен генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков. Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов с начальником Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрием Тришкиным и командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым представил коллективу академии нового руководителя прославленного военного учебного заведения. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ранее, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач Российской Федерации, генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков возглавлял Главный военный клинический госпиталь Минобороны России им. Н.Н. Бурденко в городе Москва. Он также проходил военную службу на должностях от врача медицинской службы плавучей базы подводных лодок до руководителя одного из крупнейших лечебных учреждений Министерства обороны РФ. Евгений Крюков - автор более 120 научных работ. Награжден медалями, в т.ч. «За воинскую доблесть I степени», «За укрепление боевого содружества», «За отличие в военной службе I, II, III степеней».

Было проведено рабочее совещание с руководящим составом Академии, в ходе которого были подведены итоги деятельности в 2020 году, а также определены планы и задачи на 2021 год. Военно-медицинская академия (ВМА)- главное медицинское образовательное учреждение Министерства обороны. В этом году академии исполнится 222 года.

В ВМА проходит обучение по 4 специальностям специалитета и 23 специальностям ординатуры. Также осуществляется подготовка специалистов среднего медицинского звена-фельдшеров, специалистов по 5 направлениям подготовки в адьюнктуре и магистратуре. Указом Президента Российской Федерации академия включена в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.