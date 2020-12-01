Общевойсковая академия ВС РФ станет базовым вузом по подготовке командиров ОДКБ

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1 декабря 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Общевойсковая академия Вооруженных Сил России станет базовой организацией по подготовке миротворцев ОДКБ, заявил во вторник на совещании Совета министров обороны стран организации Сергей Шойгу. Об этом информирует ДИМК МО РФ.



«Рассмотрели вопросы подготовки личного состава миротворческих подразделений. В этих целях договорились придать статус базовой учебно-методической организации по подготовке персонала миротворческих сил ОДКБ Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации», - сказал Шойгу по итогам заседания Совета министров обороны ОДКБ.

По его словам, участники заседания согласовали механизм подключения миротворческих сил ОДКБ к операциям ООН по поддержанию мира и одобрили проект межгосударственного протокола о внесении соответствующих дополнений в действующее Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. «Уточнили состав и дислокацию миротворческих сил ОДКБ», - добавил Шойгу.

Кроме того, Военно-воздушная академия имени Ю.А. Гагарина в Воронеже получит статус научного центра в области исследования проблем развития и применения авиационной составляющей ОДКБ.

«А Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации станет базовой организацией по подготовке профессионалов в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности», - резюмировал российский военных министр.