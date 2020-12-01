ОДКБ приведет план развертывания сил в соответствие с военно-политической обстановкой

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1 декабря 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

ОДКБ изменит план оперативного развертывания своих коллективных сил с учетом современной военно-политической обстановки, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает Минобороны России.

Военный министр РФ уточнил, что вместе с коллегами определил направления развития военной составляющей ближайший период, когда председательствовать в Организации будет Таджикистан, а также спланировали развитие военного сотрудничества на пятилетний период.

По итогам заседания Совета министров обороны ОДКБ он отметил: «Подробно обсудили военно-политическую обстановку на границах Организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера. Приняли решение о переработке документов Плана оперативного развёртывания Коллективных сил оперативного реагирования с учётом современных реалий».

Шойгу также сообщил: «В рамках работы по созданию комплексной системы тылового, технического и Совета министров обороны ОДКБ медицинского обеспечения применения группировок войск (Коллективных сил) ОДКБ одобрили проект межгосударственного Соглашения, регламентирующего данные вопросы».