Шойгу считает, что ОДКБ значительно укрепила сотрудничество в 2020 году

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1 декабря 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Организация договора о коллективной безопасности провела ряд мероприятий, которые укрепили сотрудничество военных ведомств стран-участниц договора, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сообщает Минобороны России.



«…(Мероприятия) помогли решить приоритетные задачи российского председательства в Организации, а также способствовали укреплению сотрудничества между оборонными ведомствами наших стран», - сказал он на заседании Совета министров обороны ОДКБ.



Среди проведенных мероприятий он особо отметил празднование 75-летия Победы и парад на Красной площади, который прошел 24 июня. Шойгу поблагодарил коллег за участие военнослужащих ОДКБ в нем. Также министр рассказал о впервые прошедшем в сентябре совместном заседании министров обороны СНГ, ШОС и ОДКБ. И назвал его «важным вкладом в укрепление авторитета ОДКБ, формирование единой позиции по проблемам глобальной безопасности, построение доверительного диалога, укрепление взаимопонимания». Шойгу напомнил, что главы оборонных ведомств посетили тогда Музейный комплекс «Дорога памяти».