Израильские ВВС уничтожили высокопоставленного командира иранской гвардии

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1 декабря 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В результате атаки израильского беспилотного летательного аппарата на границе между Сирией и Ираком погиб командир одного из формирований иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Муслим Шахдан. Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на Reuters, «аль-Арабия» и два источника в силах безопасности Ирака.

Атака дрона произошла в момент, когда автомобиль, на котором находился Шахдан и еще три иранских военнослужащих пересек границу через КПП аль-Кайм и уже находился на сирийской территории. Служба безопасности Ирака считает, что акцию провел Израиль.

Напоминаем, что, накануне в Тегеране был убит ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, власти Ирана возложили ответственность за ту акцию на Израиль.

Также на минувшей неделе ВВС ЦАХАЛа провели воздушные налеты, атаковав цели на территории Сирии в районах Эль-Кунейтры и Дамаска. Арабские СМИ считают, что эта военная активность еврейского государства связана со сменой президента США. Израиль, по мнению местных экспертов, пытается спровоцировать Тегеран на военных ответ, который приведет к обострению конфликтной ситуации в регионе и поставит Иран в положения изгоя. Такой исход не позволит Белому Дому в кратчайшие сроки вернуться к ядерной сделке с Исламской республикой.



Президент Ирана Хасан Рухани, комментируя события последних дней, заявил, что Иран будет стремиться отомстить, но не сейчас, а в «свое время» и не попадет в расставленную Израилем «ловушку».