КНР отправила зонд на Луну

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30 ноября 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Китайский зонд Chang'e-5 готовится к мягкой посадке на Луну, чтобы провести первый в сбор образцов с внеземного космического тела. Сообщает издание «Sina».

По данным Китайского национального космического управления (CNSA), в 4:40 утра в понедельник (по пекинскому времени) спускаемо-взлетный аппарат отделился от своего орбитального комплекса.

Запуск 24 ноября, орбитального комплекса Chang'e-5 - одна из самых сложных миссий в истории космонавтики Китая, а также первая в мире миссия по исследованию лунных образцов за более чем 40 лет. По заявлению CNSA, космический корабль работает хорошо, и связь с наземным управлением нормальная.

Спускаемо-взлетный аппарат выполнит мягкую посадку на Луну, произведет автоматический отбор проб. В это время орбитальный комплекс продолжит движение на высоте около 200 км над поверхностью Луны и будет ждать встречи и стыковки с зондом, после его взлета с поверхности естественного спутника Земли.