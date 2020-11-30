США наращивают военное присутствие в Черноморском регионе

Аргументы Недели → Армия 13+

30 ноября 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

За последние несколько месяцев армия США значительно расширила свою деятельность в Черноморском регионе. Помимо учений 1-го батальона 77-го полка 41-й бригады полевой артиллерии (41-я ФАБ) на полигоне «Скоростной сокол» в Румынии, провели маневры 101-я авиационная, 101 десантно-штурмовая бригада и 173-я воздушно-десантная бригады на полигоне «Ново-Село» в Болгарии. Сообщает портал «Дефенс Блог».

Маневры десантников и авиации, прошедшие в Болгарии, включали действия боевых самолетов поддержки и десантных войск на местности. В ходе учений были проведены боевые стрельбы. На маневрах, также, отрабатывались действия инженерного подразделения ВС США. Вся группировка отработала ротацию американских войск и авиации в Причерноморье и выполнение боевых задач на неизвестной местности после развертывания. Все вышеперечисленные подразделения ВВС, десантников и военных инженеров дислоцируются на базе Форт-Кэмбелл, штат Кентукки, США.