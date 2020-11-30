Украина закупает боеприпасы для ВСУ за рубежом

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30 ноября 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украина не производит ни одного из видов боеприпасов в полном цикле производства. Все необходимые для ВСУ снаряды в основном приходится закупать за рубежом. Об этом заявил сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на заявление руководителя государственного концерна «Укроборонпром» Игоря Фоменко, сделанные 30 ноября в разговоре с журналистами «РБК-Украина».



Киев вынужден закупать необходимые для ВСУ боеприпасы, «от мелких до крупных калибров», - пояснил Фоменко. Он уверен, что Украина не сможет в ближайшие годы организовать самостоятельный цикл производства снарядов разного калибра. Правда Фоменко тут же оговорился: «У нас высокий и производственный, и научно-технический потенциал. Например, конструкторское бюро «Луч». Напоминаем, что арсеналы Незалежной в значительной степени пострадали от многочисленных пожаров.