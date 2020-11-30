Исламисты открыли огонь в сирийкой провинции Идлиб не менее 30 раз
30 ноября 2020, 13:29[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки террористы не менее 30 раз обстреляли позиции сирийских правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Сытник Вячеслав Борисович в ходе брифинга.
В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» (террористическая организация , запрещена в России), из них в провинции Идлиб – 13 обстрелов, в провинции Латакия – 6 обстрелов, в провинции Хама – 8 обстрелов, в провинции Алеппо – 3 обстрела. Эти данные подтверждают сирийские военные источники.
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