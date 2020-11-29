Военный эксперт считает, что Турция готовится к новому наступлению на севере Сирии

Аргументы Недели → Армия 13+

29 ноября 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сирийский военный эксперт Омар Рахмон сказал в интервью агентству Sputnik Arabic в минувшие выходные, что недавний вывод Турцией некоторых из своих наблюдательных пунктов на севере Сирии является частью подготовки к новым вооруженным столкновениям с Сирийской арабской армией (САА). Передает издание «Аль-Масдар Ньюс».

Рахмон объяснил во время интервью, что «тот, кто знает Турцию и ее образ мышления, а также то, что она и поддерживаемые ею вооруженные группы исламистов сделали на севере Сирии, уверен, что они отводят силы из этих пунктов не в соответствии с соглашениями, подписанными в Москве, Астане и Сочи, а с целью эвакуации своих войск из тех районов по который вскоре будет применяться артиллерия и авиация». Он подчеркнул: «В последнее время мы стали свидетелями двух вещей: отвод Турцией блокпостов в Джебель-эз-Завия, который она контролирует при поддержке вооруженных ополченцев; второе - это переброска дополнительной военной техники через пограничный переход Кафр Лусен, который контролируется организацией «Фронт ан-Нусра» и «Файлак аш-Шам» (обе организации запрещены в России), которые связаны с турецкой армией».

Эксперт несколько раз подчеркнул, что «все эти шаги подтверждают, что Турция сняла эти точки не в соответствии с соглашениями, а с целью очистить арену и освободить место для новой битвы». Анкара недавно приняла решение вывести большинство своих пунктов, осажденных сирийскими правительственными войсками в сельской местности Хамы и Идлиба, в несколько этапов, о чем она уведомляла российскую сторону и согласовывала с ней действия, а также работала над подготовкой районов в городе Кафин, в южной сельской местности Идлиба, который имеет важное географическое положение с видом на районы Джебель-аль-Завии вплоть до равнины Аль-Габ. Здесь, судя по всему, будут создаваться новые опорные пункты турецких войск.