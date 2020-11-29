На северо-западе Сирии исламисты активизировали военные действия

Аргументы Недели → Армия 13+

29 ноября 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Минобороны РФ заявило, что за минувшие сутки террористы из группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация аффилирована «Аль-Каидой», обе группировки запрещены в Российской Федерации), скопившие немало сил в Идлибской зоне деэскалации, совершили 29 обстрелов.

Как отметил заместитель руководителя Российского координационного центра в Хмеймиме Вячеслав Сытник, на Идлиб пришлось 18 случаев открытия огня, в Латакии зафиксировали пять нападений, в Хаме – четыре, в Алеппо – два.