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На северо-западе Сирии исламисты активизировали военные действия

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

На северо-западе Сирии исламисты активизировали военные действия
Фото: соцсети

Минобороны РФ заявило, что за минувшие сутки террористы из группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация аффилирована «Аль-Каидой», обе группировки запрещены в Российской Федерации), скопившие немало сил в Идлибской зоне деэскалации, совершили 29 обстрелов.

Как отметил заместитель руководителя Российского координационного центра в Хмеймиме Вячеслав Сытник, на Идлиб пришлось 18 случаев открытия огня, в Латакии зафиксировали пять нападений, в Хаме – четыре, в Алеппо – два.

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