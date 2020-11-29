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На востоке Ирака войска проводят операцию против формирований «черного халифата»

, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

На востоке Ирака войска проводят операцию против формирований «черного халифата»
Фото: соцсети

В иракской провинции Анбар в пустыне Эр-Рутба иракские Вооруженные силы совместно с полицией и шиитским ополчением начали широкомасштабную операцию по уничтожению оставшихся террористов «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в Российской Федерации). Об этом сообщает издание «САНА», ссылаясь на агентство «Ас-Сомария Ньюс».

По словам командующего операцией генерал-майора Насера Аль-Ганема, на этот раз действия сухопутных сил поддерживает иракская военная авиация. Ранее в провинции Киркук агенты Управления военной разведки Ирака схватили двух террористов из группировки ДАИШ (арабский акроним ИГ).

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