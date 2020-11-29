Американское издание присвоило три первых места российским средствам ПВО в рейтинге лидеров

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29 ноября 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

ЗРК. С-500. Фото: соцсети

В списке мировых лидеров в системах ПВО три первых места - весь пьедестал, занимают российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК). Такой вывод сделан в материале издания Military Watch, авторы которого представили рейтинг из пяти лучших современных средств ПВО. Об этом опубликована статья на сайте ТК «Царьград».

Первое место, по мнению Military Watch - за ЗРК С-500. Этот комплекс назван «значительно опережающий любых конкурентов в мире». Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» способна уничтожать баллистические цели, летательные воздушные и космические аппараты, а также гиперзвуковые ракеты. Радары этой системы видят объекты на расстоянии 800 км и способны поражать их в радиусе 600 км.



Вторым в рейтинге Military Watch вполне заслужено стал ЗРК С-300В4, самый современный представитель семейства «трёхсоток», поступивший на вооружение сил ПВО страны в 2010 году. Он разработан для прикрытия сухопутных войск на поле боя, поэтому поставлен на гусеничную платформу, обладающую высокой проходимостью и надежностью в эксплуатации. В наборе ракет этого ЗРК есть 40Н6, способная поражать цели в радиусе 380 км. Данным снарядом можно сбить малозаметные и низколетящие самолёты и крылатые ракеты, на высоте до 5 м, на загоризонтных дистанциях.

фото: ЗРК.С-300В4

Замыкает тройку лидеров ЗРК С-400. По мнению Military Watch, это «самая известная российская система ПВО» с широким набором видов зенитных ракет. Система чрезвычайно универсальна и способна уничтожать даже малозаметные цели на больших расстояниях. В боевой готовности С-400 наводит до 160 ракет и поражает одновременно 80 целей. Сейчас на основе С-400 создают систему ПВО для кораблей.

фото: ЗРК.С-400

Четвёртой стала израильско-американскую система «Праща Давида», которая не отличается мобильностью и универсальностью российских конкурентов. Но, данный комплекс отличает способность использовать ракеты с двумя типами головок наведения – радиолокационной и оптико-электронной, которые обеспечивают надежный захват и сопровождение цели. Точность наведения позволяет оператору поражать цели ракетой, не имеющей боевой части, просто тараном за счет высокой кинетической энергии, полученной при разгоне. Пятое место отдано китайскому ракетному зенитному комплексу HQ-9B дальнего действия. Его боевой радиус составляет примерно 250 км. Военные инженеры и эксперты сходятся во мнении, что он является модернизированной копией российского ЗРК С-300ПМУ-2, которая была создана в середине 90-х.