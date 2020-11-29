В США разработана новая самоходная гаубица, у России есть чем ответить

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29 ноября 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

М109А7 фото: соцсети

Пентагон разместил в сети фотографии тестовых стрельб новых самоходных артиллерийских установок (САУ) M109A7 из состава 2-го батальона 82-ой бригады полевой артиллерии. Это подразделение будет придано 3-й бригадной тактической группе (БрТГ), 1-ой кавалерийской дивизии ВС США, дислоцированной на военной базе «Форд-Худ», штат Техас.

На стрельбы были приглашены эксперты от 14 предприятий разработчиков, департамент развития Армии США (Army futures command), командование бригады «Серый волк» (Grey Wolf), та самая 3-я БрТГ, которой придано артиллерийское подразделение, проводившее стрельбы. Им представилась возможность наблюдать за действиями расчетов, оценить технические и боевые качества новой 155-мм САУ М109А7.

На вооружении 3-ой БрТГ состоят танки M1A2SEP «Abrams», тяжелые боевые машины пехоты (БМП) M2A3 и M3A3 (Bradly), самоходные гаубицы M109A6 «Paladin», легкие бронемашины M1114 «Humvee». Новые САУ М109А7 и гусеничные транспортные машины M992A3 (для подвоза боеприпасов) готовы к серийному производству и сейчас осуществляется их финальная обкатка. Производитель этого вооружения BAE Systems заключил контракт с Армией (Сухопутные силы) США на 339 млн. долл. на производство 48 комплектов самоходной гаубицы (SPH) M109A7 и ее спутника - гусеничной транспортной машины M992A3 (Carrier, Ammunition, Tracked - CAT), а также на их техническое обслуживание и запчасти к ним. Новаторство заключается не только в улучшении боевых качеств артиллерийской самоходной системы, но, и в том, что новая САУ, транспортник и БМП Bradly создаются на одной и той же платформе. Унификация облегчит поставку запасных частей и обслуживание машин на поле боя.

Итак, M109A7 весит 36,288 т, развивает скорость до 61 км/ч, имеет дизельный двигатель V903 мощностью 675 л. с., как и у БМП Bradly; при объеме бака 542 л, дальность хода с одной заправкой составляет 300 км, есть также дополнительные электрогенератор мощностью 70 кВт. Главное 155-мм орудие M284 / M248A2 длинной ствола 39 калибров. Дальность стрельбы, при использовании обычных снарядов -24 км, специальные высокоточные боеприпасы летят на расстояние 30 км.

Чем на это может ответить Москва? Российское военное ведомство с неохотой дает в широкий доступ информацию о своих новинках, но и ее достаточно, чтобы понять главное - у России есть дубинка для Америки. Минобороны РФ готовится принять на вооружение самоходную гаубицу 2С35 «Коалиция-СВ» вес 48 т, в перспективе будет поставлена на платформу «Армата», пока используется таковая от Т-90. Имеет три отделения: отделение управления, боевое и силовое (моторно-трансмиссионное). Основное 152-мм орудие 2А88, его система заряжания позволяет развивать максимальной скорострельность - 16 выстрелов в минуту. Используются осколочно-фугасные снаряды, а также управляемые снаряды, созданные на основе высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь». Получается, что максимальная дальность стрельбы «Коалиции» составляет 70 -80 км. Возимый боезапас 2С35 до 70 выстрелов. В качестве транспортной машины для подвоза боеприпасов используется КамАЗ-6560, этот транспорт способен перевозить 91выстрел (снаряд + пороховой заряд).

фото: 2С35 «Коалиция-СВ»

Сейчас в войска поступают 152-мм САУ «Мста-СМ», вес 42 т, запас хода 500км, максимальная дальность стрельбы до 29 км, при ведении огня высокоточными активно-реактивными снарядами дистанция поражения увеличивается до 40 км (по другим данным - до 70 км).