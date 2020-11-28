Депутат из Крыма назвал случившееся в Карабахе дилетантством и предательством

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28 ноября 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат крымского парламента, председатель общественной организации «Союз ветеранов сводного полка Народного ополчения Республики Крым» Армен Мартоян в интервью информагентству «Sputnik Армения» поведал про свой визит в Нагорный Карабах во время недавних боевых действий. Он сообщил, что был шокирован увиденным в НКР. Об этом информирует портал EADaily.

Мартоян заявил: «Я был в «лёгком» шоке от увиденного. Это дилетантство и предательство». В непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) он прибыл с гуманитарной помощью. В ходе визита депутат встречался и с руководством НКР, с представителями духовенства и с армянскими добровольцами. По его словам, порядка 450 человек с достаточным военным опытом были готовы принять участие в боях в Карабахе. Однако на их предложение никто не отреагировал. «Мне сказали подождать, к вам обратятся. До сих пор обращаются», — рассказал один из армянских добровольцев крымскому парламентарию.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана возбудила несколько уголовных дел в отношении Армена Мартояна. Ему инкриминируют «ведение агрессивной войны», «умышленное убийство, совершённое преступной организацией или сообществом», а также «незаконное пересечение государственной границы Азербайджана». В Баку сообщили, что готовят запрос в соответствующие госорганы России о правовой помощи по данному делу.