ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Депутат из Крыма назвал случившееся в Карабахе дилетантством и предательством

, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат из Крыма назвал случившееся в Карабахе дилетантством и предательством
Фото: соцсети

Депутат крымского парламента, председатель общественной организации «Союз ветеранов сводного полка Народного ополчения Республики Крым» Армен Мартоян в интервью информагентству «Sputnik Армения» поведал про свой визит в Нагорный Карабах во время недавних боевых действий. Он сообщил, что был шокирован увиденным в НКР. Об этом информирует портал EADaily.

Мартоян заявил: «Я был в «лёгком» шоке от увиденного. Это дилетантство и предательство». В непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) он прибыл с гуманитарной помощью. В ходе визита депутат встречался и с руководством НКР, с представителями духовенства и с армянскими добровольцами. По его словам, порядка 450 человек с достаточным военным опытом были готовы принять участие в боях в Карабахе. Однако на их предложение никто не отреагировал. «Мне сказали подождать, к вам обратятся. До сих пор обращаются», — рассказал один из армянских добровольцев крымскому парламентарию.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана возбудила несколько уголовных дел в отношении Армена Мартояна. Ему инкриминируют «ведение агрессивной войны», «умышленное убийство, совершённое преступной организацией или сообществом», а также «незаконное пересечение государственной границы Азербайджана». В Баку сообщили, что готовят запрос в соответствующие госорганы России о правовой помощи по данному делу.

ША

Армия

Виктор Мураховский развенчал миф об эффективности турецких дронов

Виктор Мураховский развенчал миф об эффективности турецких дронов

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Виктор Мураховский заявил в интервью «МК», что миф о сверхэффективности турецких «Байрактаров», это все рассуждения непрофессионалов, которые судят по картинках.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью