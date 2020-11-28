За последние 24 часа погибло более 80 афганцев

Аргументы Недели → Армия 13+

28 ноября 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Согласно официальным данным, поступившим из Кабула и других центров страны, в субботу, более 80 человек, в основном боевики, были убиты в Афганистане за последние 24 часа. Об этом сообщает китайское издание «Сина», ссылаясь на источники в Афганистане.

В субботу в столице южной афганской провинции Гильменд - Лашкар Гахе взорвался фугас, заложенный на обочине дороги, в результате чего погиб сотрудник службы безопасности и ранены два мирных жителя, сообщил представитель местной полиции Заланд Барикзай. Ранее, в тот же день, в столице страны Кабуле произошло два взрыва, в результате чего было ранено семь человек, включая двух полицейских и пятерых гражданских лиц, подтвердил официальный представитель полиции Кабула Фердаус Фарамарц.

В тот же день по крайней мере 13 повстанцев были убиты в результате авиаудара сил безопасности по боевикам Талибана в западной провинции Бадгис, сообщил официальный представитель правительственной армии капитан Абдул Латиф Султан. В пятницу вечером в результате авиаудара по схронам повстанцев в провинции Нангархар было убито 14 вооруженных боевиков, говорится в заявлении правительства провинции.

В результате воздушных налетов в пятницу вечером семь боевиков погибли и четверо были ранены в северной провинции Кундуз, говорится в заявлении армии. Согласно тем же источникам, за последние 24 часа 13 боевиков Талибана были убиты в провинции Фарьяб, 11 - в Кандагаре, 15 - в Герате и еще 11 - в Гильменде. Талибы пока еще не делали своих заявлений по поводу вышеизложенного.

Боевые действия усилились на фоне тупика, возникшего во внутриафганском диалоге, состоявшемся в Дохе, столице государства Персидского залива Катара. «Боевики талибана пытались закрепиться хотя бы в нескольких значительных населенных пунктах и с этим багажом пойти на внутриафганские переговоры, вооруженная группа не смогла захватить ни один крупный город», - заявил местным СМИ отставной генерал армии Мохаммад Захир Азими. Он также отметил, что афганские силы безопасности способны помешать планам талибов захватить города.