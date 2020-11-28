Три индийских солдата погибли в перестрелке с пакистанцами

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28 ноября 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Между войсками Индии и Пакистана произошли перестрелки на линии фактического контроля в Кашмире, в результате погибли трое индийских военнослужащих. Об этом сообщает газета «Жэньминь Жибао», ссылаясь на индийские СМИ.

Представитель сухопутных сил Индии подтвердил, что в пятницу между военнослужащими Индии и Пакистана произошла перестрелка, в результате которой погибли двое индийских солдат. В четверг вечером между воинскими подразделениями двух стран также произошла перестрелка, погиб один индийский военнослужащий.

Пакистанская сторона пока не обнародовала никаких заявлений по этим инцидентам.

В последнее время между индийскими и пакистанскими войсками неоднократно происходят перестрелки на линии фактического контроля в Кашмире. Стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. И Индия, и Пакистан заявляют о своем суверенитете над Кашмиром.

Напоминаем, что с 1947 года после раздела Британской колонии - Индии между соседними странами дважды вспыхивали войны. В 2003 году Нью-Дели и Исламабад достигли соглашения о прекращении огня на линии фактического контроля в Кашмире.