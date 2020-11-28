Виктор Мураховский развенчал миф об эффективности турецких дронов

Аргументы Недели → Армия 13+

28 ноября 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Виктор Мураховский заявил в интервью «МК», что миф о сверхэффективности турецких «Байрактаров», это все рассуждения непрофессионалов, которые судят по картинках. На самом же деле беспилотники не так эффективны, как о них пишут, и не являются «чудодейственным» оружием.

«Понять, откуда все эти видеодоказательства «чудодейственной эффективности» берутся, довольно просто: в отличие от беспилотников, на других системах вооружения нет видеокамер. Их нет ни на зенитной ракете, ни на пушечном снаряде, ни на ракетах комплекса «Смерч». В результате вся картинка с войны - большая ее часть – это все видео с беспилотников».

Он также подчеркнул, что видео отбираются только удачные. Вряд ли кто-то будет делиться кадрами поражения беспилотника. В результате у обывателя складывается картинка, свидетельствующая об эффективном оружии.

Однако успех в конфликте обеспечивали не беспилотники, а в основном артиллерия - ствольная, реактивная, а также противотанковые ракетные комплексы. Плюс беспилотники действовали в условиях, когда работали единичные комплексы системы ПВО. У армии Карабаха не было системы ПВО, как таковой.

На этот счет Мураховский сказал: «Точнее, как системы ее фактически не было. Кстати, когда беспилотники начали летать уже не только над территорией Карабаха, но и залетали непосредственно на территорию Армении, то там, с нашей, конечно, помощью, были развернуты системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ну и система ПВО там гораздо серьезней, так вот там сбивали в среднем 6-8 беспилотников в сутки. Иногда и больше».