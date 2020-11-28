Памятник прославленному генералу Котляревскому открыт в Феодосии

Аргументы Недели → Армия 13+

28 ноября 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Конный памятник генералу инфантерии, герою Русско-персидской войны Петру Котляревскому установлен на набережной Феодосии, где военачальник жил после выхода в отставку. Генерал изображен на вставшем на дыбы коне с саблей в руках и развевающемся за спиной плащом. Под копытами коня лежит яркий персидский ковер. Сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня в церемонии открытия памятника прославленному русскому генералу от инфантерии Петру Степановичу Котляревскому – для каждого из нас событие, наполненное глубоким побудительным смыслом, а потому очень волнительное и по-человечески трогательное. Сегодня мы с гордостью говорим, что он был и есть легенда русской армии. В этом глубокий смысл непрерывности нашей истории, духовная связь поколений во имя и во славу России. Как и два столетия назад лучшие сыны Отечества - офицеры

и солдаты русской армии - продолжают оставаться необходимым гарантом мира и безопасности», - сказал на открытии памятника заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

Он обратил внимание, что Котляревский брал крепости, считавшиеся неприступными. И именно ему в 1812 году именно Котляревскому было поручено восстановить доверие жителей Карабаха к русскому оружию - и молодой генерал справился с задачей. Помощник президента России Владимир Мединский отметил, что своей жизнью после армии Котляревский был «символом русского офицерства».

«Про Петра Котляревского можно снять такие фильмы, у него была такая жизнь и судьба, которая не придет в голову ни одному сценаристу или писателю», - подчеркнул Мединский.

Петр Степанович Котляревский родился 23 июня 1782 года в селе Харьковскойй губернии, его отец был сельским священником, мальчик тоже предназначался к духовному званию, но поступил на военную службу. В 14 лет в составе 4-го пехотного батальона Кубанского корпуса Котляревский участвовал в Персидском походе, в частности в осаде Дербента. Шесть лет прослужил сержантом и только в 1799 году произведен в офицеры с переводом в 17-й егерский полк, с которым в звании адъютанта командира полка совершил переход в Грузию, куда по просьбе грузинского царя Георгия XII были введены русские войска. Котляревский был награжден за первое же сражение, в котором русские разбили лезгин на реке Иори: удостоен чина штабс-капитана и ордена Святого Иоанна Иерусалимского.

После назначения на командные должности молодой офицер продолжает участие в боях в Закавказье, и разбивает противника, часто - в разы превосходящего силами.

Котляревскому не было и 30, когда он представлен к генеральскому чину, но в конце 1812 года при штурме крепости Ленкорань он едва не погибает, получив три ранения. Благодаря взятию крепости русским войскам открыта прямая дорога на Персию, и менее чем через год подписывается Гюлистанский мир, по которому Россия приобретала западное побережье Каспийского моря до Астары и получала монопольное право на содержание флота в Каспийском море. Котляревский из-за тяжёлых ранений выходит в отставку, и в 1838 году приобретает дом в Феодосии, где и живет до своей смерти в 1851 году.