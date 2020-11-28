Еще одна военная колонна США покинула Сирию

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28 ноября 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Американские военные перебросили из своей базы в провинции Хасака, на северо-востоке Сирии, на территорию Ирака очередную колонну. Об этом сообщает информационное агентство «САНА», ссылаясь на местные источники.

Колонна войск США из 25 машин, автоцистерн и рефрижераторов выехала через незаконный пограничный переход «Аль-Валид» на иракскую территорию из американской базы, расположенной в районе Хараб Аль-Джир (провинция Хасака, Сирия).

В последние недели из провинции Хасака в Ирак военные США эвакуировали десятки конвоев, в их числе автоцистерны с украденной сирийской нефтью.