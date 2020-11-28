Нестыковки в заявлениях о том, что M142 добивают из Румынии до Крыма, а САУ «Мста-СМ» является ответом

Аргументы Недели → Армия 13+

28 ноября 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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По информации ведущих российских СМИ, полученной от Минобороны, Южный военный округ вооружается новейшими самоходными артиллерийскими установками (САУ) 2С19М2 «Мста-СМ». Отмечается, что это роботизированный орудийный комплекс, имеющий повышенную дальность и точность стрельбы, причем огнь может вестись высокоточными снарядами. Газета «Известия» подчеркивает в своей публикации: «Эксперты считают, что современные САУ станут достойным ответом на усиление южного фланга НАТО. Тем более что не так давно Северо-Атлантический альянс провел учения, в ходе которых в Румынии были развернуты дальнобойные ракетные системы». Вот с этого момента, стоит во всем разобраться досконально.

Скорее всего, что «Известия» обратились к невоенным экспертам, поскольку те говорят о ракетных стрельбах в Румынии и явно считают эту страну «южным флангом НАТО». Именно эта несуразица наводит на мысль, что эти так называемые «эксперты» совершенно не знают предмета, о котором пытаются рассуждать. Напоминаем, что фланг — это правая или левая стороны линейного боевого порядка войск. Фронт – это передняя сторона боевого порядка войск. Именно фронтом они всегда обращены к противнику. По всему выходит, если речь идет о Восточном фронте НАТО, обращенном против России и ее союзников, но южным, или правым флангом Североатлантического альянса будет не Румыния, а Турция.

Волну про угрозу Крыму из-за ракетных стрельб американских реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket) проведенных в Румынии подняло издание «Форбс». Было заявлено, что США готовят таким образом «ракетный сюрприз для Крыма». Лейтмотивом этого извести стала мысль от «Форбс»: «Армия США в Европе восстановила свою огневую мощь большой дальности. И русские должны знать об этом». Но, давайте прочтем их статью повнимательнее. А там сказано, что на короткий срок, только на несколько часов в Румынию военно-транспортными самолетами MC-130J были переброшены два реактивных артиллерийских комплекса M142 HIMARS, из состава «1-го дивизиона 77-го полка полевой артиллерии 41-й артиллерийской бригады», дислоцированной в городе Рамштайн в Германии, ну хорошо, предположим, что это была артиллерийская пристрелка. Но, как быть с тем, что самые дальнобойные боеприпасы этого комплекса – тактические ракеты ATACMS Block IA имеют максимальную дальность полета менее 300 км, а сам журнал «Форбс» упоминает, что расстояние до Крыма от румынского побережья около 400 км. Конечно же, чтобы не ударить в грязь лицом это издание пишет о каких-то гипотетических новых ракетах, не называя их индекса. То есть, они существуют только в воображении «Форбс»?

Вернемся к ответу вышеописанным поползновениям НАТО, озвученному «Известиями». Итак, в статье данного издания сказано, что ЮВО получает новейшие самоходные артиллерийские комплексы 2С19М2, дальность стрельбы которых составляет 29 км (до румынского берега от Крыма около 400 км) и именно они являются достойным ответом переброски на несколько часов двух реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS из Германии в Румынию. В том же материале изложено, что в связке с САУ 2С19М2 «Мста-СМ» работают беспилотные летательные аппараты «Орлан - 10» ( и здесь неувязочка), максимальны радиус действия этого БПЛА - 120 км (а от Крыма до румынского берега остаются все те же 400 км).

Не спорю, «Мста-СМ» великолепный артиллерийский комплекс, но не стоит его сравнивать с тактическими ракетами по боевым возможностям, это принципиально разное оружие. Кстати, в Крыму уже размещены боевые системы (ракетные комплексы, сухопутные, морские и авиационные), способные обстреливать всю территорию Румынии, так что в данном случае особого ответа ракетным экзерцициям НАТО искать не нужно.