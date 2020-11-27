Представитель ДНР заявил, что попытка Украины наступать в Донбассе закончится для нее крахом

Аргументы Недели → Армия 13+

27 ноября 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Периодические обещания официального Киева «вернуть и зачистить» Донбасс вызывают ответную реакцию в политических и военных кругах непризнанных республик. Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в пятницу, 27 ноября, поделился своими мыслями на этот счет в Telegram-канале. Сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс».



Ссылаясь на недавние события в Нагорном Карабахе власти Украины не раз заявляли, что собираются «повторить успех Баку и Анкары» применительно к Донбассу, а может и Крыму. По информации Безсонова, в зону проведения так называемой «ООС» на территории Донбасса переброшен дополнительный воинский контингент и военная техника. По заявлению представителя ДНР -, к первым числам февраля 2021 года украинское военное командование планирует завершить подготовку к наступлению. Однако есть сомнения, что за подготовкой последуют решительные действия со стороны Киева.



Безсонов выступил с предупреждением Киеву: «Армия ЛДНР и армия Нагорного Карабаха не одно и то же. Также это касается и имеющихся разведданных о силах, средствах и планах противника. Несмотря на проблемы наших армий, у нас достаточно сюрпризов для того, чтобы закончить и без того не славную историю украинской армии».



Он подчеркнул, что ЛНР и ДНР, в отличие от армии НКР, о своём противнике знают абсолютно всё. При необходимости могут в режиме онлайн получать информацию о намерениях врагов, чего у армян не было.