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Завершились совместные военно-морские учения ВМФ РФ и ВМС Египта в Черном море

, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Завершились совместные военно-морские учения ВМФ РФ и ВМС Египта в Черном море
Фото: соцсети

Минобороны Египта объявило о завершении совместных военно-морских учений с российским военно-морским фортом под названием «Мост Дружбы-3», которые проводились в Черном море. Маневры включали в себя выполнение ряда боевых действий, а также защиту от атак противника с воздуха и с моря. Так же отработали и оказание помощи в буксировке корабля. Об этом сообщают арабские СМИ.

Египетское военное ведомство уточнило, что были отработаны атаки по ряду воздушных и надводных целей. Корабли ЧФ РФ И ВМС Египта хорошо взаимодействовали продемонстрировали высокую степень мастерства. Среди задач было отработано установление морского контроля над определенным районом и обеспечение безопасности командного корабля. Военно-морские спецподразделения обеих сторон также провели ряд совместных мероприятий, и их выполнение показало степень точности и хорошего планирования в управлении обучением и способность успешно действовать при чрезвычайных ситуациях, под руководством объединенного командного центра.

ША

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