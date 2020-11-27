ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Соединения ВДВ нового типа гораздо маневреннее и мощнее

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Соединения ВДВ нового типа гораздо маневреннее и мощнее
Фото: соцсети

Соединения нового типа Воздушно-десантных войск гораздо более мобильные, а их огневые возможности увеличились на 20%, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ДИМК МО РФ.

«При этом мобильность соединения повысилась в шесть раз, а огневые возможности увеличились на 20%.», - сказал министр на заседании коллегии военного ведомства.

Он отметил, что в рамках эксперимента по формированию соединений ВДВ «нового типа» были исследованы «новые способы выполнения боевых задач десантно-штурмовыми частями и подразделениями на вертолётах в ходе ведения манёвренных, сетевых и очаговых военных действий».

Результаты эксперимента, по словам министра, показали не только целесообразность развития соединений ВДВ нового типа,
но и «необходимость в дальнейшем совершенствовать теорию и практику применения Воздушно-десантных войск как основы мобильного компонента Вооружённых Сил».

ША

В мире

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Судя по всему, военные успехи Азербайджана в Нагорном Карабахе воодушевили украинское руководство. Об этом в своем Telegram-канале написал Даниил Безсонов, заместитель министра информации непризнанной ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью