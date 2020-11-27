Темпы поставок техники в российские войска сохранятся в 2021-2023 годах

Аргументы Недели → Армия 13+

27 ноября 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Минобороны, Минфин и Минпромторг РФ придумали, как сохранить темпы поставок военной техники, избежать негативного влияния коронавируса на оборонно-промышленный комплекс и исключить незапланированные расходы бюджета в 2021-2023 годах, заявил в пятницу глава военного ведомства Сергей Шойгу. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Для исполнения проекта гособоронзаказа (ГОЗ) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, и достижения требуемого уровня оснащения войск Министерство обороны совместно с Министерством финансов и Минпромторгом разработало схемы финансирования государственных контрактов за счёт привлечения целевых кредитов и их возврата в 2024-2027 годах.

«Это позволит сохранить плановые объёмы поставок вооружений, военной и специальной техники, обеспечить загрузку предприятий оборонно¬промышленного комплекса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, исключить рост стоимости госконтрактов и возникновение незапланированных дополнительных расходов федерального бюджета», - заявил министр.

Он отметил, что в следующем году Минобороны продолжит наращивать поставки современного вооружения, а также объемы ремонта и модернизации военной техники. Российские войска получат в 2021 году получат более 3,4 тысячи единиц новой и 1,7 тысячи отремонтированной техники, на нее потратят две трети военного бюджета.

«Для достижения указанных показателей в следующем году две трети финансовых средств пойдут на закупку вооружения. Запланированы поставки более трёх тысяч четырёхсот единиц и ремонт тысячи трёхсот единиц основных образцов военной техники», - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

Министр отметил, что уже идет подготовка конкурсной документации и проектов госконтрактов с единственными поставщиками или исполнителями по гособоронзаказу-2011. Кроме того, заключаются госконтракты, которые вступят в силу после утверждения соответствующего постановления Правительства.

По его словам, реализация ГОЗ в следующем году обеспечит сбалансированное оснащение Вооружённых Сил современной техникой.

«Оснащённость частей постоянной готовности новейшими образцами к началу 2022 года будет более 71%, а обеспеченность Вооружённых Сил военной техникой превысит 98%», - подчеркнул Шойгу.