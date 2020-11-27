Шойгу поздравил морских пехотинцев РФ с 315-летием

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27 ноября 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр обороны России генерал-армии Сергей Шойгу поздравил морских пехотинцев с 315-ой годовщиной со дня образования этого рода войск, сообщает ДИМК МО РФ.

«Дорогие друзья, сегодня 315 лет Морской пехоте, овеянной славными победами, имеющей не только богатую, глубокую историю, но и очень богатые традиции. Сегодня поздравляем нашу Морскую пехоту с этим замечательным юбилеем. 315 лет – это серьезный юбилей», - сказал он на заседании коллегии Минобороны. Он также поблагодарил ветеранов за сохранение традиций морской пехоты, «которые передавались и передаются из поколения в поколение».