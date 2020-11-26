В США на полигоне, впервые, F-35 сбросил ядерную бомбу B-61-12

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26 ноября 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Американский истребитель пятого поколения F-35 произвел впервые сброс управляемой планирующей ядерной бомбы B-61-12 на специализированном полигоне в штате Невада. Информация об этом опубликована только что, но, испытание прошло 25 августа.

По сути, это означает, что США реализовали план интеграции многофункционального фронтового истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35А «Молния2» и планирующей ядерной бомбы B-61-12, этот процесс занял у разработчиков несколько лет. Испытания прошли на полигоне Тонопа, самолет F-35 сбросил ядерную бомбу, нагруженную муляжом ядерного заряда с высоты около 4 км, боеприпас точно поразил цель через 42 секунды.

Напоминаем, что процесс интеграции планирующей ядерной бомбы B-61-12 проведен с ударными самолетами F-15E, F-16C/D, бомбардировщиками В-2А и, вероятно, с европейским истребителем четвертого поколения «Торнадо». Польша подписала контракт с американским разработчиком и производителем на поставку 32 самолетов модификации F-35A Block 4, именно этот тип «Молнии 2» предназначен для применения планирующей ядерной бомбы B-61-12.

На американских военных базах в Германии, Италии и Турции сейчас размещено около 200 планирующих ядерных бомб B-61-12. В рамках учения ВВС НАТО, самолеты вышеперечисленных типов, способные нести B-61-12, но принадлежащие странам члена альянса, не входящим в ядерный клуб, отрабатывают оперативно-тактические ядерные удары, что является грубым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ЯО). Дальнейшие работы по интеграции бомбы B-61-12 с различными авиационными платформами, значительно расширяют возможности по применению этого боеприпаса и снижают уровень ответственности командования США на принятие решения использовать ЯО в тех или иных военных конфликтах.