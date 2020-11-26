ВЦИОМ сообщает, что граждане России лучше всего относятся к ВС РФ и РПЦ

Аргументы Недели → Армия 13+

26 ноября 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По данным опроса ВЦИОМ, Русская Православная Церковь и армия стали институтами, деятельность которых одобряет наибольшее количество жителей страны. На последнем месте в этом рейтинге оказались оппозиция, политические партии и судебная система. Сообщает ТК «Царь Град».

Более чем три четверти жителей России (77,9%) положительно относятся к деятельности вооружённых сил, более половины (58,4%) одобряют деятельность Русской Православной Церкви (58,4%), об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На третьем месте оказались правоохранительные органы, деятельность которых получила одобрение у 52,3% населения. Работу СМИ оценили положительно 42,1% опрошенных, примечательно, что в прошлом году этот показатель был выше - 51,7%.

Деятельность Общественной палаты поддерживают только 39,6% жителей страны, при этом 24,3% респондентов относятся к ней негативно. Судебная система получила поддержку только 35,4%, политические партии - 33%, а оппозицией в стране довольны всего 29,4% граждан.