ВСУ подсчитали свои потери, понесенные за время перемирия

Аргументы Недели → Армия 13+

26 ноября 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Перемирие на территории Донбасса продолжается уже 123 дня. За этот период в зоне так называемой Операции Объединенных сил погибло четыре украинских военнослужащих, 14 получили ранения. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, информирует агентство «АННА-Ньюс».

«24 ноября в больнице скончался раненый военнослужащий 72-й бригады. Это четвертый случай гибели за время всеобъемлющее перемирия в Донбассе. За это период имеем также 14 человек раненых. Конечно, это много, если погибают или травмируются люди. Однако если брать в сравнении с прошлым периодом (мы не берем 2014-2015 годы) это, конечно, мало», – заявил главнокомандующий ВСУ.