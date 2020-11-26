В Московском СВУ прошел онлайн урок, посвящённый 290-летию Александра Суворова

Аргументы Недели → Армия 13+

26 ноября 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели», Анатолий Жильцов ]

Фото: соцсети

В Московском суворовском военном училище (СВУ) прошёл онлайн-урок, посвящённый 290-летию Александра Суворова. Во встрече приняли участие более 200 суворовцев из 5, 6 и 7 классов, а также ветераны-суворовцы, руководство училища, офицеры-воспитатели и преподаватели.

Модератор онлайн-урока, педагог-организатор Московского СВУ Татьяна Болотина напомнила ребятам, что под руководством Александра Васильевича Суворова русские войска одержали более 60 сражений. «Великолепный оратор, мудрый, талантливый, он досконально изучил военное искусство, знал географию, математику, интересовался философией, говорил на 8 иностранных языках. Пройдя свой жизненный путь от солдата до генералиссимуса, Александр Суворов был прост в общении с солдатами, жил в солдатских казармах, ел солдатскую кашу, не доверяя никому, вникал во все подробности армейской жизни», - подчеркнула она.

Подробнее о жизни и службе Александра Суворова, востребованности его военного наследия для современных Вооружённых сил РФ ребятам рассказали представители общественной организации «Московские суворовцы». Среди них - выпускники Московского СВУ разных лет, офицеры запаса полковник Сергей Князьков, подполковник Олег Метельков и майор Евгений Шехматов.

После рассказов о Суворове воспитанники Московского СВУ поделились впечатлениями и процитировали на память крылатые высказывания величайшего полководца. Завершился часовой урок поздравлениями в адрес победителей конкурса плакатов. В конкурсе, посвящённом 290-летию русского военного гения, участвовали суворовцы из 5 классов 7 роты. Первое место между собой поделили суворовцы 3 и 4 взводов.