В Ереване говорят об отставках ключевых министров

Аргументы Недели → Армия 13+

25 ноября 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военное ведомство Армении сегодня опровергло слухи о том, что начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал-полковник Оник Гаспарян подал в отставку. В заявлении говорится, что «информация не соответствуют действительности». Сообщает новостное агентство «АРКА».

Министра обороны Армении Давида Тонояна, ранее, сменил Вагаршак Арутюнян. Также подал в отставку министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, которого сменил Ара Айвазян, министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян (заменен Месропом Аракеляном), министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян (заменен Ваграмом Думаняном). Министр экономики Тигран Хачатрян также написал заявление об отставке, но пока продолжает исполнять свои обязанности.