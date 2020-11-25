В Ереване говорят об отставках ключевых министров

Военное ведомство Армении сегодня опровергло слухи о том, что начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал-полковник Оник Гаспарян подал в отставку. В заявлении говорится, что «информация не соответствуют действительности». Сообщает новостное агентство «АРКА».
Министра обороны Армении Давида Тонояна, ранее, сменил Вагаршак Арутюнян. Также подал в отставку министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, которого сменил Ара Айвазян, министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян (заменен Месропом Аракеляном), министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян (заменен Ваграмом Думаняном). Министр экономики Тигран Хачатрян также написал заявление об отставке, но пока продолжает исполнять свои обязанности.
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