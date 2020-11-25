Отмечен рост одобренных МО РФ инициативных проектов

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25 ноября 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Комиссией Минобороны России по инновационным проектам и технологиям по итогам работы в 2020 году в интересах Вооруженных Сил отобраны 94 инициативные разработки. Это превышает аналогичный показатель 2019 года на 10 процентов.

Об этом сообщил сегодня начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Андрей Михайлович Гончаров на итоговом заседании Комиссии Минобороны России.

«В целях упрощения процедур и сокращения сроков принятия решений о целесообразности проведения инициативных работ введен в действие приказ Министра обороны Российской Федерации об утверждении Инструкции органам военного управления по рассмотрению предложений, поступивших от российских организаций в рамках инициативных работ», — подчеркнул генерал-майор Андрей Гончаров.

Всего в работе по реализации инициативных разработок приняли участие 34 органа военного управления. Лидирующие позиции в этой сфере деятельности занимают Главное командование Военно-Морского Флота, Воздушно-космические силы, Управление начальника инженерных войск, Главное автобронетанковое управление, Главное управление связи, Департамент ресурсного обеспечения.