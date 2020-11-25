В Минобороны России прошло итоговое заседание Комиссии по инновационным проектам и технологиям

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25 ноября 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве прошло итоговое заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям. Выступая с приветственным словом к участникам заседания, заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов отметил, что в 2020 году велась активная работа по упрощению механизмов и сокращению сроков внедрения передовых разработок, выполняемых предприятиями в инициативном порядке. Введены в действие нормативные документы Минобороны России по организации процесса открытия инициативных работ. Сообщает ДИМК МО РФ.

В рамках работы Комиссии приобретает свою значимость проведение военно-технических экспериментов по отработке перспективных технологий, а также подтверждению характеристик перспективных образцов военной и специальной техники, разработанных организациями в инициативном порядке. В 2020 году организовано проведение двух военно-технических экспериментов в интересах Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил, а также осуществлены апробации инновационных разработок в рамках стратегических учений «Кавказ-2020».

«Одной из основных площадок по проведению военно-технических экспериментов и апробации результатов инновационных проектов стал Военный инновационный технополис «ЭРА»», — добавил генерал армии Павел Попов, подчеркнув, что об эффективности работы Комиссии свидетельствует и увеличение количества инициативных разработок, отобранных для реализации в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. За последние четыре года их общее количество возросло более чем в 10 раз. По итогам года актуализирован Перечень инициативных работ, выполняемых организациями в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, который в настоящее время содержит более двухсот инициативных разработок.