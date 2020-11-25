Израиль подверг массированным авианалетам военные цели на территории Сирии

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25 ноября 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Министерство обороны Сирии подтвердило, что израильские военно-воздушные силы нанесли множественные авиаудары по объектам по линии Кунейтра-Дамаск. Об этом сообщает ливанское новостное агентство «Аль Масдар Ньюс», ссылаясь на военные источники.

Минобороны Сирийской арабской республики (САР) информирует: «Ровно в 23:50 (время местное – «АН») в ночь на 25 ноября сионистский противник нанес авиаудар со стороны оккупированных Израилем Голан в сторону южного Дамаска, и потери были ограничены материальными средствами». Другие агентства сообщают, что мощным атакам израильской ударной авиации подверглись район высот Джабаль Эль-Маниа (к югу от Дамаска) и окрестности Эль-Кунейтры. В сети появились фотографии атак ВВС ЦАХАЛа. На некоторых снимках, сделанных издалека, видно, что израильские самолеты поразили намеченную цель.

Эксперты отмечают, что военное ведомство Израиля стремится выдавить иранские войска и подконтрольное Тегерану шиитское ополчение (Хезболлу и других) из САР, в кратчайшие сроки, или, хотя бы, успеть нанести им неприемлемый урон. Эта спешка приурочена к вступлению на пост президента США Джо Байдена, поскольку Израиль не рассчитывает на поддержку его администрации. Более того, Иерусалим опасается возрождения ядерной сделки и налаживания отношений Вашингтона с Ираном, который является экзистенциальным врагом для Израиля.