Началась десятилетняя подготовка к 300-й годовщине со дня рождения Александра Суворова

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24 ноября 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели», Анатолий Жильцов ]

фото: соцсети

Представители общественной организации «Московские суворовцы» выступили с инициативой проведения в России десятилетнего цикла духовно-нравственных, патриотических и спортивных мероприятий, посвящённых генералиссимусу А.В. Суворову. В 2030 году исполнится 300 лет со дня рождения великого русского полководца. Об этом, 24 ноября, заявили представители организации на традиционном торжественном митинге, посвящённом дню рождения Александра Суворова.

«Позвольте от имени общественных кадетских объединений поздравить всех с 290-годовщиной со дня рождения русского полководца Александра Васильевича Суворова. Верный сын России, одержавший множество славных побед, не имевший ни одного проигранного или неудачного сражения, Суворов был прозван «русским архистратигом» за его веру, мужество, воинскую смекалку, честь, справедливость, упование на Бога и любовь к своему Отечеству», - подчеркнул заместитель председателя общественной организации «Московские суворовцы» Игорь Пурин.

В ходе церемонии он объявил о том, что инициативная группа ветеранов-суворовцев во главе с выпускником Московского суворовского военного училища, Героем России Игорем Сергеевичем Ивановым подготовила обращение на имя Президента РФ Владимира Владимировича Путина. «Инициативная суворовская группа будет просить главу государства рассмотреть возможность организации празднования в 2030 году 300-летия со дня рождения генералиссимуса Александра Васильевича Суворова на федеральном уровне, а также включить цикл подготовительных мероприятий в государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021-2030 годы» и в другие программы министерств и ведомств РФ», - сообщил Игорь Пурин.

Торжественный митинг, посвящённый Александру Васильевичу Суворову, прошёл в столице на одноимённой площади рядом с театром Российской армии. В мероприятии приняли участие Герои РФ, ветераны-суворовцы, представители Минобороны РФ и общественных объединений. Собравшиеся возложили цветы к памятнику русского полководца на Суворовской площади.

Выступая перед гостями церемонии, представитель Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, полковник Александр Кравченко поздравил с 290-летием со дня рождения Суворова и напомнил, что Александр Васильевич выиграл более 60 сражений, в которых участвовал. «Он заботился о солдатах как отец, разработав для них практичную униформу, сменившую узкие прусские мундиры, усовершенствовав устав и правила воспитания. Историки называют генералиссимуса победы уникальным, ведь за полвека службы он вёл исключительно наступательные операции и ни разу не участвовал в оборонительной войне. Александр Васильевич Суворов обезопасил государство от враждебных соседей на долгие десятилетия, сделав границы Российской Империи нерушимыми» - добавил Александр Кравченко.

Памятная церемония завершилось прохождением роты почётного караула Преображенского полка.