Турция переселяет семьи туркменов из Сирии в Нагорный Карабах
24 ноября 2020, 16:59[ «Аргументы Недели» ]
По сообщению Sky News Arabia, турецкое правительство переселило десятки арабских и туркменских семей из подконтрольных ему районов на северо-востоке Сирии в районы Нагорного Карабаха, оставленные армянами. Информирует Armenian Report через соц. сеть Facebook.
Представитель Северо-восточной сирийской автономии Шафан аль-Хапури подтвердил Sky News Arabia, что турецкое правительство приняло решение переселить сирийские семьи в Нагорный Карабах. Аль-Хапури пояснил, что это происходит в Карабахе, где проживает большое количество курдов, чтобы вызвать демографические изменения. Курды называют этот регион «Красный Курдистан».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.