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Турция переселяет семьи туркменов из Сирии в Нагорный Карабах

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Турция переселяет семьи туркменов из Сирии в Нагорный Карабах
Фото: соцсети

По сообщению Sky News Arabia, турецкое правительство переселило десятки арабских и туркменских семей из подконтрольных ему районов на северо-востоке Сирии в районы Нагорного Карабаха, оставленные армянами. Информирует Armenian Report через соц. сеть Facebook.

Представитель Северо-восточной сирийской автономии Шафан аль-Хапури подтвердил Sky News Arabia, что турецкое правительство приняло решение переселить сирийские семьи в Нагорный Карабах. Аль-Хапури пояснил, что это происходит в Карабахе, где проживает большое количество курдов, чтобы вызвать демографические изменения. Курды называют этот регион «Красный Курдистан».

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