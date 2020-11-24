В Нагорном Карабахе обнаружено и обезврежено 57 взрывных устройств

Аргументы Недели → Армия 13+

24 ноября 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На территории Нагорного Карабаха продолжается выполнение задач российским контингентом миротворческих сил. В северной и южной зонах ответственности круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах. Сообщает представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Российские миротворцы оказывают содействие местным властям в восстановлении мирной жизни.

Центром гуманитарного разминирования российских миротворцев проведено разминирование и очистка местности

от взрывоопасных предметов на площади один гектар в районе улицы Баграмяна в городе Степанакерте.

Обнаружено пять взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены. Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе обнаружено и обезврежено 57 взрывоопасных предметов.

Инженерно-технические подразделения российского контингента миротворческих сил продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры в городе Степанакерте.

Патрули российских миротворцев обеспечивают безопасную доставку продуктов питания и питьевой воды в удаленные районы Нагорного Карабаха. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев.

За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 1895 беженцев, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. В места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись уже более 13 тыс. жителей Нагорного Карабаха. При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших.

Для выполнения этой задачи по инициативе командования российского миротворческого контингента созданы совместные группы, в составе представителей российских миротворческих сил, вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха и Международного комитета Красного креста. Все обнаруженные в результате работы совместных групп тела погибших передаются сторонам для захоронения.

Для выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов установлены контакты с командованием противоборствующих сторон в районе проведения миротворческой операции и местными администрациями. Также по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.